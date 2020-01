Pardew verklaart keuze voor ADO: ‘Wilde graag in andere cultuur werken’

Het Haags Kwartiertje kent hij nog niet, maar Alan Pardew is vandaag vol passie aan zijn nieuwe klus als trainer van ADO Den Haag begonnen. ,,Hij heeft het vuur in zijn ogen om het weer in het voetbal te laten zien.”

Door Yorick Groeneweg

Achttien maanden zat Alan Pardew zonder club. De 58-jarige Engelsman werkte in eigen land onder meer voor West Ham United, Southampton, Newcastle United, Crystal Palace en West Bromwich Albion. Bij die laatste club moest hij in april 2018 vertrekken. Daarna bleef het lang stil. Tot vandaag, toen hij bij ADO Den Haag met zijn assistent Chris Powell gepresenteerd werd.

Enquete Poll Houdt Pardew ADO in de eredivisie? Ja

Nee Houdt Pardew ADO in de eredivisie? Ja (56%)

Nee (44%)

Tijdens de druk bezochte persconferentie toont Pardew zich direct hongerig, voor wat zijn eerste klus in het buitenland is. ,,Daar ben ik ook wel aan toe, ik wil ook wat anders. Als Engelse trainer krijg je niet zoveel kansen om in een ander land aan de slag te gaan. Dat wilde ik nu heel graag, werken in een andere voetbalcultuur,’’ zegt Pardew, die tegelijkertijd benadrukt dat een terugkeer naar de Engelse topdivisie na een half jaar voor hem zeker een optie is.

Quote Ik zie ook wel dat er problemen zijn, maar ik denk dat ik kan helpen. Alan Pardew

Maar eerst ADO. De opdracht die hij van de clubleiding krijgt is helder: handhaven heeft prioriteit 1, 2 en 3. Dat de nummer 17 van de eredivisie op 26 oktober voor het laatst heeft gewonnen, boezemt de Engelsman geen angst in. ,,Ik zie ook wel dat er problemen zijn, maar ik denk dat ik kan helpen. Het is een zware taak, maar als ik het niet zou kunnen dan zou ik het niet doen.”

Als Pardew morgen voor het eerst voor de groep staat, gaat hij eerst het gesprek aan. ,,Want ik wil van de spelers weten wat zij vinden dat nu nodig is. Daarna ga ik ze helpen, of kijken wie misschien verder moet kijken.”

Pardew gaat dus eerst proberen meer uit de huidige spelersgroep te halen. Toch hoopt ook hij op 1 of 2 directe versterkingen, ook om te voorkomen dat ADO net als zijn vorige club West Bromwich Albion uiteindelijk degradeert.

Quote Agressie en strijd, daar willen we goed in zijn. Bij Pardew lijkt het wat dat betreft wel of hij uit Den Haag komt. Mohammed Hamdi

,,Maar het is hem vaker wel dan niet gelukt. Daar houd ik me aan vast”, spreekt Mohammed Hamdi zijn vertrouwen in de nieuwe trainer uit. Het is er eentje die uit het internationale netwerk van de algemeen directeur komt.

,,Maar afkomst maakt mij niet uit, het gaat om kwaliteit”, vervolgt Hamdi, die duidelijk blij is met de komst van Pardew. ,,Bij hem zie ik het vuur in zijn ogen om het in voetbal weer te laten zien. Agressie en strijd, daar willen we goed in zijn. Bij Pardew lijkt het wat dat betreft wel of hij uit Den Haag komt.”

Pardew heeft naar aanleiding van wat hij van ADO gezien heeft wel een idee wat er beter moet. Zo zag hij in de veegpartij in de Johan Cruijff Arena tegen Ajax (6-1) het team uit elkaar vallen en miste hij vertrouwen. ,,Ik houd van aanvallend voetbal, maar we zullen eerst moeten vechten en compact spelen om punten te pakken. Als we dan vertrouwen hebben, kunnen we naar voren.”