De Jong was even daarvoor aangekomen op De Toekomst. Dat werd scherp in beeld gebracht door verschillende camerateams. Een officiële reactie wilde de goedlachse international die het gebeuren zelf geamuseerd aanschouwde, niet geven. Hij wilde slechts voldoen aan één interviewverzoek dat al van tevoren vaststond.



,,Met transfernieuws hebben we het hele jaar al te maken”, zegt Ten Hag. ,,Dat is niet iets nieuws. Het maakt voor mij ook niet uit dat het nu zo vroeg in het jaar al is. Hierna zal er weer een ander item komen. Het zal misschien zelfs alleen maar meer worden.” Wel vindt hij het een compliment voor de speler zelf én Ajax dat grote clubs zoveel interesse tonen in de Ajacieden. ,,Dat is fantastisch natuurlijk en ook in het belang van hun verdere ontwikkeling.” Met Paris Saint-Germain kiest De Jong straks wellicht voor een voor sommige wat minder bekende competitie als bijvoorbeeld de Engelse. ,,Maar de Franse competitie is ook heel pittig”, weet Ten Hag. ,,Spelers zullen het er met hun zaakwaarnemer ongetwijfeld goed over hebben. Paris Saint-Germain is een heel mooie club. Maar er zijn meerdere mooie clubs. In elk geval zijn het allemaal topclubs.”