Parsons geeft jonge Oranjevrouwen de kans: ‘Stap van eredivisie naar nationale team is kleiner geworden’

,,Het was al het plan om het op deze manier te doen”, vertelde Parsons vanmiddag op een trainingscomplex in Le Havre. ,,Ik wil ook de kans geven aan speelsters die morgen niet in de basisopstelling staan, maar of ik dat doe, ligt wel aan het moment en de wedstrijd. In elk geval kunnen we tegen Finland een beeld krijgen van andere speelsters en hun prestatie. Daar heb ik zin in.”

,,Natuurlijk zit er verschil in niveau tussen de verschillende competities”, aldus de Engelsman. ,,Tegen Japan (in november, 0-0, toen Parsons ook volop experimenteerde met jonge speelsters, red.) was al interessant om te zien hoe de eredivisiespeelsters zich hielden. Spelers als Caitlin Dijkstra (FC Twente, red.) en Jill Baijings (SGS Essen, red.) lieten zich daar zien. De eredivisie ontwikkelt zich goed. Dat terwijl vroeger de stap van die competitie naar het nationale team heel groot was. Mede daarom zagen we vooral dezelfde spelers in het Nederlands Elftal. Ik denk dat de stap kleiner is geworden door de ontwikkelingen van clubs, trainers en jeugdelftallen. Zo voegen we ook weer diepte toe aan onze selectie.”