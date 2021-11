Parsons, nu fulltime bondscoach van de Leeuwinnen, moet improviseren tegen Tsjechië

De 35-jarige Engelsman heeft afscheid genomen van zijn club Portland Thorns en is dus nu voltijd bondscoach van de Oranjevrouwen, waar hij in vorige interlandperiodes nog een dubbelfunctie had. Toch een beetje een nieuwe start, nadat zijn eerste vier interlands vaak nog omgeven waren door onhandigheden. Zo werkte hij zijn eerste periode met een jetlag af en miste hij daarna een vlucht en daarmee een gedeelte van de voorbereiding op het duel met Cyprus. En zijn start was ook niet overweldigend, met onder meer een zwaarbevochten gelijkspel bij zijn debuut in Groningen tegen de tegenstander van morgen, Tsjechië (1-1). In andere duels hield het niet over op het voetballende gedeelte, al werd wel gewonnen van IJsland (0-2), Cyprus (0-8) en Belarus (0-2).