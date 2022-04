Pascal Jansen: ‘Dominant voetballen is leuk, maar als je niks creëert heb je er niks aan’

,,Ik heb in interviews gelezen dat twee van mijn spelers (Vangelis Pavlidis en Fredrik Midtsjø, red.) dat toekennen aan een gebrek aan focus. Ik weet niet of ik me daar achter kan scharen”, zei trainer Pascal Jansen vrijdagmiddag tijdens het persmoment voor het duel met Sparta.

,,Feit is wel dat we morsen tegen de kleine ploegen en die trend willen we doorbreken. We hebben dit seizoen al veel onnodig weggeven. Het zou eventueel met het gebrek aan ruimte te maken kunnen hebben. Die ploegen houden de ruimtes graag klein. Dat is moeilijk voetballen. Dominant voetballen is leuk, maar daar heb je niks aan als je niks kan creëren.”

Quote Hoe RB Leipzig omhoog is geklommen in de Bundesliga en in Europa is knap. De speelwijze vind ik interes­sant. Pascal Jansen

Jansen zag deze week in de Champions League clubs aan het werk die dominant voetbalden én veel creëerden. ,,Ik heb enorm genoten van Manchester City tegen Real Madrid maar ook van Liverpool tegen Villarreal.”

Van de spektakelwedstrijd van Feyenoord tegen Olympique Marseille zag Jansen alleen een stuk van de tweede helft. ,,Ik ben blijven hangen bij RB Leipzig dat speelde tegen Rangers FC. Het spel van Leipzig triggert mij altijd. Hoe die ploeg omhoog is geklommen in de Bundesliga en in Europa is knap. De speelwijze onder met name Julian Nagelsmann (de vorige trainer, red.) vind ik interessant.”

Minst vaak de nul

AZ hoopt tegen Sparta ook weer een keer het doel schoon te houden. Dat lukte pas vier keer dit seizoen, net als Cambuur en FC Groningen het minst van alle clubs in de eredivisie. ,,Het zou mooi zijn als we weer eens een keer een clean sheet hebben”, zegt Jansen.

Wat dat betreft doet de Deense doelman Peter Vindahl er goed aan niet naar de vorige editie van Sparta-AZ te kijken. Die eindigde in 4-4 na een 0-4 voorsprong van AZ bij rust. ,,Maar er staat nu een andere doelman onder de lat”, aldus Jansen die nog steeds hoopt op een vierde plaats waarmee hij de play-offs voor Europees voetbal met zijn team kan omzeilen. Momenteel staat AZ vijfde met drie punten achterstand op FC Twente.