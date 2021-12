Pascal Jansen mist stootkracht bij AZ en gaat op zoek naar spits met diepgang

In het laatste onooglijke duel met Vitesse van afgelopen zondag viel met name de matige prestaties van spits Vangelis Pavlidis op. De Griek, die deze zomer werd overgenomen van Willem II, is nog erg ongelukkig en het is te verwachten dat AZ komende winterperiode op zoek gaat naar een spits om in elk geval de concurrentie met Pavlidis aan te gaan.

,,Ik mis wel stootkracht voorin”, zegt trainer Pascal Jansen. ,,Als je nuchter kijkt naar het aantal kansen dat we krijgen en de doelpunten die we maken, dan is het verschil aanzienlijk. Ook als je bijvoorbeeld kijkt naar de statistieken van expected goals (een statistische maat voor het verwachte aantal goals van een team, red.) staan we zelfs tweede van de eredivisie. Dat is dan misschien een statistiek om je aan vast te houden maar dat doe ik als trainer niet. Want de realiteit is dat je twaalfde staat.”

Volgens Jansen hebben verschillende spelers van AZ het wel in zich veel doelpunten te kunnen maken. ,,En zowel Pavlidis als Jesper Karlsson en Dani de Wit hebben een periode gehad dat ze vaker het net vonden. Maar die vorm hebben ze niet door kunnen trekken. Wat dat betreft is het niet stabiel genoeg en het is aan mij om de ploeg in een stabieler vaarwater te krijgen.”

Transfermarkt

De komende winterse transfermarkt zou dus een oplossing kunnen bieden voor de problemen van AZ. ,,Daarover ben ik altijd in gesprek met Max (Huiberts, technisch directeur, red.). Hoewel ik het te makkelijk vind om alles op de spits te schuiven, Pavlidis is de enige echte nummer 9 in de selectie. Achter hem zit Jelle Duin die nog tijd nodig heeft om zich te bewijzen. De nieuwe spits zou dan een spits moeten zijn met diepgang en snelheid.”

Tegen Fortuna Sittard treedt AZ normaal gesproken weer aan in een vertrouwde 4-3-3-formatie waar tegen Vitesse nog voor 5-3-2 werd gekozen. De geprezen verdediger Sam Beukema begint daarom weer op de bank. ,,Sam zit Hatzidiakos en Martins Indi op de hielen”, zo zei Jansen. ,,Maar hij is er nog niet voorbij. Martins Indi en Hatzidiakos zijn het vertrouwde duo. De cohesie die zij hebben vind ik belangrijk.”