Pastoor maakt zich niet druk om zijn positie bij Sparta

,,Als je naar het voetbal kijkt, is dat wat wisselend en grillig geweest. De laatste drie wedstrijden zit daar progressie in, al hebben we dat niet in de score weten uit te drukken'', aldus Pastoor tegen FOX Sports.

,,Mijn eigen positie is het laatste waar ik mij druk om maak. Je weet hoe dit soort zaken werkt. Op dit moment is het aan de 'binnenkant' zeer rustig, en dat gaat goed. Dat is het laatste waar we onze energie in moeten steken. We willen de wedstrijd tegen Excelsior winnen. Die punten hebben we steenhard nodig.''