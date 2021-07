Pasveer of Stekelenburg onder de Ajax-lat? ‘Het gaat een interessante strijd worden’

Door Dennis van Bergen



De oefenwedstrijd Anderlecht – Ajax (0-2) was vrijdagavond al enige tijd afgelopen toen Remko Pasveer monter het Constant Vanden Stockstadion uit wandelde. De lange manen in een knotje, de tred nonchalant. In weinig oogde de Tukker nog als de gretige, druk coachende doelman die zojuist een prima wedstrijd had gekeept namens de Amsterdamse club. Veel eerder als een hipster die een koffiebarretje bestiert in de Belgische hoofdstad. Die pose, een mix van ontspanning en zelfverzekerdheid, zegt misschien wel alles over hoe de keeper de concurrentiestrijd met Maarten Stekelenburg aangaat. Hoewel Pasveer voornamelijk vlieguren maakte bij de bescheiden clubs Heracles en Vitesse, straalt hij uit dat hij eerste doelman wil worden bij de regerend landskampioen. Maar hoe realistisch is dat?