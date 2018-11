Patrick van Aanholt: Serieus overwogen te stoppen

Patrick van Aanholt werd als speler van Chelsea zo vaak bij een andere club gestald, dat hij er bijna de brui aan had gegeven. ,,Ze bleven me maar verhuren om meer ervaring op te doen.’’

De 28-jarige Oranje-international, tegenwoordig gelukkig bij Crystal Palace, zag het na een mislukt jaar bij Wigan Athletic en Vitesse, niet meer zitten. ,,Ik heb serieus overwogen te stoppen’’, zegt de Brabander in een interview in de Daily Mail. ,,Ik ging op vakantie met mijn vriendin en zei ‘wat ga ik nu doen?’ Geen club wil me hebben omdat ik een jaar niet heb gevoetbald. Ik was er dicht bij.’’

Quote Ik denk dat ik de juiste beslissing heb genomen door Chelsea achter me te laten. Patrick van Aanholt Van Aanholt maakte in 2007 de overstap van de jeugd van PSV naar Chelsea. Zijn grote doorbraak bij de topclub in Londen bleef echter uit. In zes jaar tijd werd hij vijf keer verhuurd. Hij speelde tijdelijk voor Coventry City, Newcastle United, Leicester City, Wigan Athletic en Vitesse. Bij Chelsea kwam hij in al die jaren niet verder dan drie basisplaatsen.



Vooral aan zijn tijd bij Wigan, waar hij onder Roberto Martinez nauwelijks aan spelen toe kwam, bewaart Van Aanholt slechte herinneringen. ,,Dat lag deels aan de manager, maar ook een beetje aan mezelf’’, bekent de linksback.

,,Als je wordt gehuurd van Chelsea ga je er natuurlijk van uit dat je gaat spelen. Op dat moment was mijn mentaliteit niet goed, daar ga ik niet over liegen. Ik dacht ‘f*** it’, ik ga niet fatsoenlijk trainen. Ik wilde niet spelen bij de reserves, het was de verkeerde houding. Ik had voor mezelf kunnen trainen zodat ik er klaar voor was als ik de kans kreeg. Dat deed ik niet. Ik ging gewoon trainen en naar huis. Verspilde tijd, daarom is Wigan een gesloten boek.’’

Volledig scherm Patrick van Aanholt (l) ontfermt zich bij Oranje over Javairô Dilrosun. © Pim Ras Fotografie

Onder Fred Rutten en Peter Bosz vond Van Aanholt bij Vitesse uiteindelijk de weg omhoog. Maar tot een loopbaan bij Chelsea leidde dat niet. Ondanks een ‘leuk gesprek’ met Jose Mourinho trok hij zijn conclusies. ,,Ik denk dat ik de juiste beslissing heb genomen door Chelsea achter me te laten. Ze bleven me maar verhuren om meer ervaring op te doen. Hoe lang duurt het om meer ervaren te worden?’’

Met Sunderland en later Crystal Palace maakte hij de juiste keuzes. Wat Van Aanholt betreft sluit hij zijn carrière af op Selhurst Park. Toch sluit de back, die afgelopen zomer nog in de belangstelling stond van Juventus, een transfer niet uit. ,,Waarom niet? We willen allemaal een stap hogerop. Ik denk dat ik het in me heb om op dat niveau te spelen. Ik heb een paar wedstrijden voor Chelsea gespeeld en heb het laten zien. Dat is gewoon vertrouwen in jezelf hebben.’’