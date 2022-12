Patrik Walemark laat zich gelden bij Feyenoord in doelpuntenfestijn van 148 minuten

Feyenoord en Go Ahead Eagles speelden vier keer 37 minuten tegen elkaar. Feyenoord-coach Arne Slot zette verdeeld over de vier helften 26 spelers aan het werk. Zij boekten op een kletsnat Varkenoord uiteindelijk een simpele overwinning. Dat zal de Rotterdammers vertrouwen geven richting de herstart van de eredivisie, op 8 januari bij FC Utrecht.

Hoewel Feyenoord nog een valse start beleefden nadat Go Ahead Eagles-spits Isaac Lidberg al vroeg de score opende met het hoofd, lieten de Rotterdammers het aanwezige publiek regelmatig opveren met fraaie combinaties en mooie goals. Zo ramde Sebastian Szymanski, afgelopen maand met Polen nog actief op het WK in Qatar, na een achttien minuten van dichtbij fraai raak. Drie minuten daarvoor had Orkun Kökcü de stand gelijk getrokken vanaf elf meter.

Rentree Idrissi

In het laatste halfuur schoten ook Alireza Jahanbakhsh, Enric Llansana, Jahnoah Markelo en Finn Stokkers zichzelf op het scorebord. Daardoor eindigde het tweede deel in een 2-3 zege voor Go Ahead. Opsteker voor Feyenoord was de rentree van Oussama Idrissi, die na wekenlange absentie vanwege hamstringklachten 55 minuten speelde op Varkenoord. Zijn terugkeer geeft Slot in de tweede seizoenshelft meer keuzes op de flanken.