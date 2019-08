Pavlidis en Pasveer blinken uit, dramatisch debuut voor Bakboord

Door Nik Kok



Willem II leverde met Ché Nunnely en Mats Köhlert sowieso twee spelers met een hoog cijfer (7,5). Net als Mitchell van Bergen (Heerenveen), Matus Bero (Vitesse), Tim Coremans (Sparta), Gyrano Kerk (FC Utrecht) en Fredrik Midtsjø (AZ).



Navajo Bakboord beleefde bij Heracles een dramatisch debuut tegen Heerenveen. Hij kreeg een 3,5. Vijf ploeggenoten kregen een maar iets hoger cijfer en ook PEC-aanvaller Dennis Johnsen kreeg een 4. De Noor kreeg sowieso de hoon van zijn ploeggenoten over zich heen door zijn Cirque du Soleil-trucs.

PEC Zwolle – Willem II 1-3

PEC Zwolle: Mous 5,5; Hamer 5, Lachman 5, Reijnen 5 (84. Westerman -), Nakayama 6; Dekker 6, Clement 5 (31. Leemans 5), Bel Hassani 5; Elbers 4,5 (57. Flemming 5,5), Thy 5,5, Johnsen 4.

Willem II: Wellenereuther 4,5; Lewis 5, Holmén 6, Peters 6,5, Heerkens 5,5; Saddiki 6, Vrousai 7, Llonch 7; Nunnely 7,5, Pavlidis 8, Köhlert 7,5.

Scheidsrechter Manschot: 6.

Man of the match: Willem II verloor deze transferzomer met Isak, Crowley, Tapia en Palacios belangrijke krachten. Maar de Grieken zijn er nog en daar zijn ze blij mee in Tilburg. Vangelis Pavlidis scoorde vrijdag twee keer.

Pavlidis (voor).

Vitesse – Ajax 2-2

Ajax: Onana 6; Veltman 5,5, Schuurs 6, Martínez 6,5, Tagliafico 6; Marin 6 (69. Mazraoui -), Blind 7, Van de Beek 7; Ziyech 6 (69. Promes -), Dolberg 4,5 (82. Neres -), Tadic 6,5.

Vitesse: Pasveer 8; Karavaev 7, Doekhi 6,5, Obispo 7, Clark 7; Tannane 6,5 (66. Gong -), Bazoer 6,5, Serero 7 (79. Musonda -), Bero 7,5; Matavz 6, (61. Grot -), Linssen 6.

Scheidsrechter Nijhuis: 6.

Man of the match: Ajax drong nog aan in Arnhem om alsnog de overwinning uit het vuur te slepen maar vond daarin steeds Remko Pasveer op de weg.

Remko Pasveer probeert Donny van de Beek af te stoppen.

FC Emmen – FC Groningen 0-1

FC Emmen: Telgenkamp 6; Bijl 6,5, Veendorp 6 (88. Sopic –), Bakker 7, Burnet 6; Laursen 6,5, Ugrinic 6, Chacón 6,5; Arias 6, Kolar 6 (83. Bos -), De Leeuw 6.

FC Groningen: Padt 6; Zeefuik 6, Te Wierik 6, Itakura 6, Absalem 5; Hrustic 7 (89. Schreck -), Matusiwa 6,5; Doan 7, Lundqvist 6, Gudmundsson 6 (46. Benschop 6); Sierhuis 5,5 (74. El Hankouri -).

Scheidsrechter Van Boekel: 7.

Man of the match: Bijna anderhalf jaar geleden scoorde Adnan Hrustic voor het laatst in de eredivisie. Die van afgelopen zaterdag tegen Emmen was de winnende.

Ajdin Hrustic (links).

FC Twente – PSV 1-1

FC Twente: Drommel 7; Verhaegh 6, Bijen 6, Schenk 6,5, Matos 6,5; Selahi (65. Aburjania -), Roemeratoe 6,5 (83. Pleguezuelo -), Espinosa 6; Aitor 6, Vuckic 6, Nakamura 6,5 (71. Zekhnini -).

PSV: Zoet 5; Dumfries 6, Viergever 5,5, Sainsbury 5,5, Sadílek 6; Gutiérrez 5,5 (85. Boscagli -), Rosario 5,5, Pereiro 5 (62. Ihattaren -); Bergwijn 5,5, Malen 5, Bruma 5 (61. Gakpo -).

Scheidsrechter Gözübüyük: 6.

Man of the match: Joël Drommel beleefde in zijn eerste eredivisiewedstrijden in zijn carrière ooit moeilijke momenten. Maar is nu terug op het hoogste niveau met Twente en die terugkeer was een succesvolle.

Drommel heeft de bal klemvast.

VVV – RKC 3-1

VVV: Kirschbaum 6, Pachonik 5,5 (79. Dekker -), Röseler 6,5, Van Bruggen 6, Janssen 5 ; Neudecker 6, Linthorst 5,5, Van Ooijen 6,5; Wright 5, Soriano 6 (66. Sinclair 6), Opoku 6 (88. Scheimann -).

RKC: Vaessen 5,5; Gaari 6, Meulensteen 6,5, Delcroix 6, Quasten 6; Rienstra 6,5, Spierings 5,5, Tahiri 7 (85. Daneels -); Maatsen 6, Bilate 6,5, Sow 5 (70. Seys -).

Scheidsrechter Kooij: 5.

Man of the match: Met een fraaie vrije tap op het hoofd van Delcroix had Anass Tahiri een groot aandeel in eerste goal van RKC. Hij was ook de vormgever van het verliezende RKC dat in de eerste helft nog heel goed speelde.

Tahiri aan de bal.

Heracles – Heerenveen 0-4

Heracles: Blaswich 4; Bakboord 3,5, Rossmann 4 (30. Knoester 5), Van den Buijs 5, Czyborra 5,5; Merkel 4, Szöke 4 (74. Bijleveld), Osman 5; Van der Water 4,5, Dessers 5 Dos Santos 4 (46. Mauro Júnior 6).

Heerenveen: Hahn 6,5, Floranus 6, Dresevic 7, Botman 7, Woudenberg 6; Kongolo 6, Faik 6,5, Rienstra 7 (74. Akujobi -); Van Bergen 7,5, Odgaard 5 (89. Van der Heide -), Bruijn 7 (67. Ejuke -).

Man of the match: Hij behoort inmiddels tot de Heerenveen-tieners met de meeste doelpunten achter de naam. Mitchell van Bergen was zondagmiddag ook nog eens een absolute plaag voor het zwakke Heracles. Een doelpunt en een assist bekroonde zijn topmiddag.

Mitchell van Bergen.

Sparta – Feyenoord 2-2

Feyenoord: Vermeer 5; St. Juste 6, Botteghin 4,5 (89. Bannis -), Van der Heijden 4,5, Haps 5,5; Fer 6, Kökcü 6,5, Burger 6; Berghuis 6,5, Vente 5 (64. Narsingh -), Sinisterra 6 (62. Larsson -).

Sparta: Coremans 7,5; Abels 6, Vriends 6, Mattheij 5,5, Faye 6; Harroui 6,5 (72. D. Duarte -), Ausassar 6,5, Smeets 7, Rahyi 6,5; Ache 7 (76. L. Duarte), Dervisoglu 6 (60. Veldwijk -)

Scheidsrechter Makkelie: 6,5.

Man of the match: Er werd een keeper uit Israël gehaald maar zondagmiddag in de Kuip stond Tim Coremans gewoon op doel bij Sparta. Hij deed het erg goed en hield zijn team op de been. Ook toen Feyenoord op weg leek naar een overwinning.

Tim Coremans.

ADO Den Haag – FC Utrecht 2-4

ADO Den Haag: Zwinkels 5; Van Ewijk 6,5, Beugelsdijk 6, Kanon 6,5 (67. Kuipers -), Meijers 6; Bakker 6, Immers 5,5 (61. Kramer -), Pinas 6; Goppel 5, Necid 5 (71. Hooi -), Falkenburg 6,5.

FC Utrecht: Paes 7; Klaiber 6,5, Bergström 6, Janssen 7, Guwara 6,5; Maher 6, Van de Streek 6 (73. Strieder -), Gustafson 6,5; Kerk 7,5, Lonwijk 5 (38. Abass 6,5), Cerny 5 (52. Venema 6,5).

Scheidsrechter Blom: 7.

Man of the match: Gyrano Kerk zorgde hoogstpersoonlijk voor de ommekeer van FC Utrecht. Via een inzet van hem kwam het eerste doelpunt op het scorebord. Hij verzorgde ook een goal én een assist.

Gyrano Kerk (midden).

AZ – Fortuna Sittard

AZ: Bizot 7; Sugiwara 7, Vlaar 7, Wuytens 6,5 (76. Reijnders -), Wijndal 6,5; Koopmeiners 7, Midtsjø 7,5, Ouwejan 6; Stengs 6,5, Boadu 7 (64. Druijf -), Idrissi 6,5 (64. Clasie -).

Fortuna Sittard: Koselev 6; Passlack 5, Amiot 6, Ninaj 5, Pinto 6; Smeets 5, Ugur 5,5 (66. Ioannidis -), Diemers 6, Carbonell 5 (71. Essers -); Karjalainen 6 (67. Zeka -), Damascan 4.

Scheidsrechter Higler: 7.

Man of the match: Fredrik Midtsjø is niet zo’n opvallende speler als zijn ploeggenoten Myron Boadu en Calvin Stengs maar de Noor is minstens net zo belangrijk als zij. Tegen Fortuna was hij net als afgelopen week tegen BK Häcken de een aanjager en vormgever ineen.”