Pavlidis, Goossens of Karlsson: wie maakte het doelpunt van de week?

NAC voor niemand bang na sterke start: ‘Heerlijk aan play-offs begonnen, daar geniet ik wel van’

8:40 NAC kende tegen Volendam (4-1) een uitstekende start van de play-offs. ,,Dit mag je best even vieren”, sprak trainer Maurice Steijn na het bereiken van de halve finale. Hij was tevreden over het vertoonde spel van zijn ploeg.