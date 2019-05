PEC deed het in de finale van 2014: Ajax versla je zo

Motivatie

,,Het is niet alleen mijn taak om de spelers met het juiste plan, maar ook met het juiste gevoel het veld te laten betreden." Ron Jans riep zijn video-analist bij zich na de gewonnen halve finale tegen NEC en liet hem een filmpje compileren waardoor Ryan Thomas een paar uur voor de aftrap plots oog in oog stond met zijn zieke zusje die was achtergebleven in Nieuw-Zeeland, Joost Broerse werd toegejuicht door dochter Isabella en Kamohelo Mokotjo vanuit Zuid-Afrika nog een laatste succeswens kreeg van zijn broer. Fred Benson hielp een handje, door in de Kuip de motivatiespeech van Al Pacino in Any Given Sunday af te spelen. ,,Het was doodstil", weet captain Bram van Polen nog. ,,We werden naar buiten geroepen voor de warming-up, maar iedereen zat in die speech. Ik zei: We wachten tot dit is afgelopen. Het gevoel wat ik daar in de kleedkamer had, heb ik nooit meer gehad." Toeval of niet, plots speelden veertien Zwollenaren de wedstrijd van hun leven. En zeg nou zelf: Als je voor iemand door het vuur gaat, zijn het je dierbaren wel. De vraag is dus ook: hoe creatief is Adrie Koster?



Beluister hier de podcast over de bekerfinale tussen Ajax en Willem II met Hidde van Warmerdam, Daniël Dwarswaard, Maarten Wijffels en Sjoerd Mossou.