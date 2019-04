PEC droogt tiental Fortuna af en speelt zich veilig

Alle spanning was na 35 minuten voetballen wel uit de wedstrijd verdwenen. PEC Zwolle leidde al met 1-0 (doelpunt Van Crooij) toen Fortuna Sittard na rood voor Ninaj met tien man verder moest. Het was daarna wachten op de 2-0. Die viel pas na rust, met Namli als afmaker. En daarna ging het ineens hard. Thy prikte de 3-0 binnen, Van Duinen zorgde koppend voor de 4-0. Na een fijne aanval werd het ook nog 5-0 voor PEC, wederom met Thy als doelpuntenmaker.



Driemaal eerder won PEC Zwolle een eredivisiewedstrijd met 5-0: tegen Roda JC (1982/1983 en 2015/2016) en Excelsior (2014/2015). Twee keer werd het 6-1, ook recent, tegen ADO Den Haag (2013/2014) en SC Cambuur (2014/2015). Die records werden zondagmiddag tegen het arme Fortuna Sittard bijna uit de boeken geschoten.



Want in de slotfase, nadat PEC Zwolle zorgeloos drie keer had kunnen wisselen, ging de eredivisionist op jacht naar meer treffers. Toch viel de 6-0 niet meer.



De monsterzege is een leuk extraatje, maar het belangrijkste is dat PEC Zwolle de ‘heilige grens’ van 35 punten heeft bereikt. Garanties geeft het (nog) niet, maar de ploeg van coach Jaap Stam heeft - met nog vijf potjes te gaan - een grote stap gezet naar lijfsbehoud in de eredivisie.