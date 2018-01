PEC gaat niet meer voor handhaving maar voor Europa

De huidige nummer vier van de eredivisie stelde zich voor dit seizoen aanvankelijk - net als elk jaar - directe handhaving ten doel. Daarbij hanteerde de club 34 punten als vuistregel. Halverwege de competitie heeft PEC Zwolle derhalve nog één punt nodig om deelname aan het zevende, opeenvolgende eredivisieseizoen veilig te stellen.



,,Als we nog twee punten pakken, kunnen we al niet meer degraderen", weet technisch directeur Gerard Nijkamp. ,,We willen in het linkerrijtje spelen en aan het eind van het seizoen deelnemen aan de play-offs. De nieuwe doelstelling straalt onze ambitie uit. Het is zeker niet gemakkelijk, maar wij geloven dat het kan. En mocht het uiteindelijk niet lukken, dan is er nog geen man over boord."