PEC kan bij zege afstand nemen van VVV

16 maart Daley Blind (31) verlengde gisteren zijn contract bij Ajax met een jaar. Inmiddels is hij niet meer weg te denken bij de club waar zijn vader Danny ook al zo veel wedstrijden voor speelde. Nu in elk geval de nabije toekomst voor Daley in Amsterdam ligt, kunnen de geschiedenisboeken er weer bij worden gepakt: waarin kan Daley zijn vader de komende jaren nog overtreffen? Nik Kok dook in de statistieken.