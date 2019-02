PEC na knotsgekke slotfase voorbij FC Utrecht

FC Utrecht was in de eerste helft de tandeloze tijger, maar juist aan het begin van de tweede helft sprongen de Domstedelingen effectief om met hun kansen. Van de Streek leek te scoren na een strakke voorzet vanaf rechts van Bazoer, maar doelman Mickey van der Harte tikte ‘m met zijn vingertoppen over de lat. Uit de daaropvolgende hoekschop kwam FC Utrecht op 1-2. Verdediger Timo Letschert kroop voor zijn directe tegenstander en kopte de voorzet van Emanuelson feilloos tegen de touwen: 1-2. FC Utrecht had de controle, totdat de VAR Kuipers naar de kant riep om een tackle van Urby Emanuelson op Thomas Lam te bekijken. Natuurlijk was Emanuelson te laat en raakte hij Lam hard op de enkel, maar de inzet van de middenvelder was eerder ongelukkig dan bewust. Toch toonde Kuipers hem de rode kaart. Ondanks de numerieke minderheid bouwde FC Utrecht de voorsprong verder uit. Jean-Chrisopthe Bahebeck nam een lange bal vanuit het middenveld subliem aan met zijn rechter, en werkte ook keurig af met hetzelfde been: 1-3.

PEC Zwolle had direct een antwoord paraat via Lam, die op Messiaanse wijze scoorde met een mooie voetbeweging, en een meeslepende slotfase was geboren. De emoties kwamen tot een eruptie toen de VAR een vrije trap aan PEC transformeerde in een strafschop. Een discutabele beslissing, want het leek erop dat de overtreding buiten het zestienmetergebied of in ieder geval op de lijn werd gemaakt. Het buitenkansje werd door Van Duinen verzilverd: 3-3.



In de 95ste minuut pakte PEC alsnog de zege. Van Duinen faalde niet een-op-een met Jensen: 3-4. De vijfde nederlaag op een rij voor FC Utrecht en PEC Zwolle blijft onder Jaap Stam ongeslagen. Voor FC Utrecht werd het na de wedstrijd nog erger, want Riechedly Bazoer kreeg in de catacomben van het MAC3Park-stadion nog de rode kaart voorgehouden.