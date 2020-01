PEC stelt ambitie voor dit seizoen bij: ‘Wij zijn niet beter dan ADO of RKC’

,,We realiseren ons waar we staan. We weten dat we op het ogenblik niet beter zijn dan ADO, RKC en andere clubs die in de onderste regionen staan, maar we hebben wel het vertrouwen dat we daar uit kunnen komen”, stelde Willems tijdens het trainingskamp van PEC Zwolle in Mijas.



PEC won voor de winterstop slechts vijf competitieduels en de ambitieuze eredivisionist die zich middels een aandelenuitgifte structureel in het linkerrijtje wil vestigen, vindt zich derhalve terug op de vijftiende plek, net boven de degradatiestreep.

Enquete Poll Welke club is de voornaamste degradatiekandidaat? FC Twente

Fortuna Sittard

FC Emmen

PEC Zwolle

VVV-Venlo

ADO Den Haag

RKC Waalwijk Welke club is de voornaamste degradatiekandidaat? FC Twente (3%)

Fortuna Sittard (1%)

FC Emmen (4%)

PEC Zwolle (9%)

VVV-Venlo (13%)

ADO Den Haag (15%)

RKC Waalwijk (55%)

PEC heeft daardoor minimaal zes zeges in de komende zestien competitieduels nodig om in mei een nieuw eredivisieticket te bemachtigen. ,,Voor dit seizoen is handhaving de enige realistische doelstelling", zegt Willems. ,,Ik baal er ook van waar we staan. Natuurlijk trek ik het me aan. Met onze begroting, onze club en onze stad horen we op dit moment niet op de vijftiende plaats te staan. Het is alleen met alle blessures die wij hebben gehad, bepalende spelers die we daardoor lang misten en dertien nieuwe spelers en een nieuwe trainer die kwamen, wel te verklaren. Daardoor hebben we ook in te veel wisselende samenstellingen gespeeld.”

Quote We houden onze ogen en oren open, vooral voor de linkerkant van de verdedi­ging of op de 6-positie. Mike Willems

Een nieuwe transferperiode met veel mutaties sluit Willems, ondanks de degradatiesores, uit. Wel heeft hij Darryl Lachman, Rick Dekker en Thomas Bruns laten weten, dat ze mogen vertrekken. ,,Als niemand vertrekt, zullen wij ook niet veel doen deze window. We houden onze ogen en oren open, vooral voor de linkerkant van de verdediging of op de 6-positie, waar we na dit seizoen zeker iemand kunnen gebruiken door het vertrek van Dekker en Lachman. Dat moet dan alleen wel een fitte speler met toegevoegde waarde zijn, zodat hij morgen al een versterking is, of een speler die ons voor de komende jaren kan helpen. Ik sluit versterking dus niet uit, maar een karrenvracht aan spelers hoeft niemand te verwachten.”

Hoe PEC de sportieve malaise dan te lijf gaat? Met praatsessies en het implementeren van een nieuwe formatie die voor meer defensieve stabiliteit moet zorgen, zag Willems in Spanje.

Bewust zijn