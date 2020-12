PEC-trainer Stegeman in quarantaine: ‘Als het goed is morgen gewoon op de bank’

,,Woensdagmiddag wordt John opnieuw getest”, aldus De Gunst. ,,Als dat goed is, zit hij gewoon in de bus naar Den Haag en dus op de bank tegen ADO.” Omdat Stegeman de laatste dagen meerdere keren negatief is getest, is de verwachting dat hij er gewoon bij is in de laatste wedstrijd voor de winterstop.

Doordat Stegeman al twee dagen niet aanwezig is, miste hij dinsdag de afsluitende training. Volgens De Gunst heeft dat niet de voorbereiding op het duel met ADO verstoord. ,,Zeker niet”, zegt De Gunst. ,,John is er weliswaar niet, maar het is niet zo dat we de laatste twee dagen het anders hebben gedaan. Zo problematisch is het natuurlijk niet als iemand er even niet is. Niemand is onvervangbaar. Nee, wij hebben gedaan wat we altijd doen en dat is ons zo goed mogelijk voorbereiden op wat gaat komen. En dat is gelukt. Vandaar ook dat we met veel vertrouwen afreizen naar Den Haag.”