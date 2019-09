PEC-voorzitter Visser vindt trainer Stegeman een ‘ongelofelijke klojo’, maar houdt hem stevig in zadel

Het is de vrijdagochtend voor het interlandweekeinde waarin Oranje het opneemt tegen de Duitsers en de Esten. De eredivisie ligt even helemaal stil. Voor een club als PEC Zwolle is dit het eerste moment in het nog prille seizoen waarop de druk even van de ketel mag. PEC oefende een dag eerder tegen het Duitse Arminia Bielefeld, waarna selectie en staf gezellig een hapje zijn gaan eten bij Vaca Negra in de binnenstad. Hoofdtrainer Stegeman is daarna doorgezakt met zijn collega’s. Niets aan de hand, tot dusver.