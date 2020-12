Steeds duidelijker wordt het dat Emmen na anderhalf seizoen lang een fijne, goed presterende nieuwkomer in de eredivisie te zijn geweest, een seizoenslot tegemoet gaat om zich zorgen om te maken. Met PEC Zwolle trof FC Emmen een ploeg waar het ook onrustig was de afgelopen week. De ploeg verloor deze week in de beker van Excelsior en dat zorgde voor de nodige kritiek op trainer John Stegeman die niettemin wijzen op de schappelijke plek rond de middenmoot.

Hij was daarmee een uitzondering. Was Sergio Peña vorig seizoen nog de smaakmaker van de ploeg, in deze jaargang is hij nauwelijks nog van waarde voor de ploeg. De Deen Nikolai Laursen is al weken uit vorm en als Michael de Leeuw ontbreek zoals tegen PEC Zwolle, blijft er aan offensieve stootkracht ook weinig over. Mede daarom ook trok de ploeg zich in de tweede helft ver terug en kwam het nauwelijks in de buurt van Zwolle-doelman Michael Zetterer. Weinig hoopvol dus voor de 21 resterende wedstrijden waarin vaststaat dat Emmen een gevecht zal moeten leveren op leven en dood.