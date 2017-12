PEC Zwolle en AZ delen de punten in boeiende kraker

AZ begon de week van waarheid (komende zondag komt Ajax op bezoek) tegen PEC Zwolle en kreeg voor het eerst sinds tijden te maken met serieuze tegenstand van formaat.



De verrassende nummer twee van de eredivisie ontdeed zich de afgelopen weken van tegenstanders van een minder statuur. Van VVV tot Heracles en van Roda JC tot Willem II. Met verve dat wel, maar in alles is de ploeg toe aan wat anders. En dan is het verrassende PEC Zwolle toch andere koek. Met op het middenveld de perfect wegdraaiende Nieuw-Zeelander Ryan Thomas die daarmee direct drie tegenstanders te kijk zet en daarna ook nog een bijna succesvolle aanval opzet. In het ijskoude Zwolle-stadion kreeg AZ verder te maken met de lenige back Kingsley Ehizibue die gevaar stichtte op rechts.



Gelegenheidsspits Terell Ondaan schoot eerst fraai een rebound raak en tekende daarmee voor de openingstreffer. Daarna spatte een spectaculair hakje snoeihard op de lat uiteen.



PEC en AZ zijn sowieso de twee clubs die dit seizoen een lach brengen op het gezicht van de Nederlandse voetballiefhebber die het de laatste zo zwaar heeft. Als er twee ploegen zijn die bewijzen dat de eredivisie leuk is om naar te kijken dan zijn het die twee clubs. Ze bewezen het gisteren in de directe confrontatie die rijk was aan kwaliteit en spelplezier.



Van PEC verwacht je dat het minst, voetbal om de bovenste plaatsen van de eredivisie. Maar het is een team met flair. De vriendelijke trainer John van 't Schip lijkt in Zwolle wel gelukkiger dan ooit en heeft het werk van zijn voorgangers Ron Jans en Art Langeler perfect uitgebouwd. Het thuisstadion smult van de heerlijke acties van buitenspeler Mokhtar. De verwachting is groot als hij aanzet op links.



Dan is de verrassing van AZ minder groot. Maar de jonge ploeg van trainer John van den Brom is standvastig. En degelijk ook als het moet. En waar PEC Zwolle bouwt op de slimme Thomas, heerst op AZ-middenveld Fredrik Midtsjø. Een Noor die alles naar voren speelt en zelden een bal verliest.



Weer belangrijk voor AZ was in Zwolle, Alireza Jahanbakhsh, de speler die van iedereen bij AZ het meest betrokken is bij gescoorde doelpunten. Gisteren was hij attent bij een corner van Teun Koopmeiners. Hij kopte raak in de eerste helft. Dat was direct de eindstand (1-1). Een poging van grote afstand van Mats Seuntjens belandde op de paal.



AZ worstelde gisteren ook letterlijk met de opponent. Spits Weghorst liet zich weer fysiek gelden. Scheidsrechter Higler spaarde hem in de eerste helft toen hij bij een corner een tegenstander velde met een armbeweging velde. Been volgende gele kaart zou hem de topper tegen Ajax van aanstaande zondag kosten. In die wedstrijd moet AZ echt bewijzen dat het terecht op de tweede plaats van de eredivisieranglijst staat.