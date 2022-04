PEC Zwolle en FC Twente spelen gelijk in besloten oefenduel

Henk Fraser niet naar WK in Qatar vanwege rancune naar KNVB? Frans van Seumeren wil er niets van weten

Voor grootaandeelhouder Frans van Seumeren was het duidelijk. Henk Fraser moest en zou trainer van FC Utrecht worden, maar alléén als hij het WK in Qatar laat schieten. Daar veranderde een telefoontje van Louis van Gaal niets aan. ,,Deze beslissing is in het belang van FC Utrecht.”

12 april