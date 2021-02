PEC Zwolle en RKC in evenwicht na wondertreffer Saymak

Door Jurriën Schuiringa



Zoef! Kostas Lamprou, de keeper van RKC, zag de bal - afkomstig van de rechtervoet van Mustafa Saymak - waarschijnlijk niet eens strak in de kruising vliegen. Het enige wat hij hoorde, was het fijne geluid van een ritselend doelnetje, zeker bij gebrek aan supportersgejuich. De gelijkmaker van Saymak had overigens wel gepast in een bomvol stadion.

De goal van de invaller, na 72 minuten, was meer dan terecht. Hoewel PEC voetballend niet al te best voor de dag kwam, was de ploeg zeker na rust gevaarlijker dan RKC. Om in voetbaltermen te spreken: het doelpunt hing al een poosje in de lucht. Hij viel dan ook, en hoe. Saymak zag de afvallende bal in zijn richting rollen, twijfelde niet en kon een paar tellen later juichen.

Niet voor het eerst dit seizoen was het doelpunt van PEC nodig om eerder opgedane schade te herstellen. Liefst elf keer kreeg de Zwolse ploeg al in het eerste kwartier een doelpunt tegen, en ook zaterdagmiddag was in dat tijdsbestek raak. Sai van Wermeskerken en Sam Kersten verdedigden slap en ongeorganiseerd en daarvan profiteerde RKC’er Ahmed Touba in de derde minuut. De bezoekers kregen vlak voor rust een enorme kans via Richard van der Venne, maar de middenvelder stuitte van dichtbij op doelman Xavier Mous.

Volledig scherm Ahmed Touba viert zijn treffer met Richard van der Venne, die zelf dicht bij de 0-2 was in de eerste helft. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Zet Stegeman

Het zwakke defensieve optreden in de openingsfase kostte Kersten de kop. Hij keerde in de tweede helft niet meer terug. Mustafa Saymak verving him, waardoor Rico Strieder, die op slag van rust nog bijna voor de 0-2 van RKC zorgde door de bal tegen de lat te knallen, naar het hart van defensie schoof.

Die zet van Stegeman pakte goed uit. PEC ging in de laatste 45 minuten op zoek naar de gelijkmaker en die viel twintig minuten voor tijd (Saymak). De Zwollenaren waren niet tevreden met een gelijkspel en zochten naar meer. Maar ondanks een paar grote kansen, onder meer voor de sterk spelende Benson Manuel en invaller Immanuel Pherai, viel de 2-1 niet. Zo speelde PEC voor de elfde keer dit seizoen gelijk.

