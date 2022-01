PEC Zwolle komt op stoom en boekt in Heerenveen eerste uitzege van het seizoen

PEC Zwolle begon fel aan het duel en werd in het zadel geholpen door een makkelijk gegeven penalty van scheidsrechter Martin van den Kerkhof. Rami Kaib kreeg de bal van dichtbij op zijn arm gekopt en werd daarvoor bestraft. Bram van Polen benutte het buitenkansje en schoot de penalty in de rechterhoek binnen. Heerenveen-doelman Xavier Mous dook de andere hoek in. Niet gek, want alle eerder genomen penalty's van Van Polen gingen naar die hoek. Het duurde even, maar daarna begon het beter te lopen bij Heerenveen. Johnny Jansen koos ervoor om tactisch een en ander aan te passen en dat zorgde voor meer overwicht op het middenveld. Siem de Jong kreeg in de eerste helft de grootste kansen voor de thuisploeg, maar twee keer wist hij een mooie aanval net niet af te ronden.

Na een grote kans van PEC-aanwinst Oussama Darfalou kreeg Henk Veerman aan de overkant een mogelijkheid om te scoren. Wat grote kansen betreft bleef het daar voor Heerenveen bij. PEC Zwolle was er soms in de omschakeling razendsnel uit en dacht via invaller Gervane Kastaneer op 0-2 te komen, maar de spits die tegen NAC nog de ene na de andere mogelijkheid om zeep hielp zag zijn treffer afgekeurd worden wegens buitenspel. Even later kopte diezelfde Kastaneer net naast het doel van Mous.



Gescoord werd er niet meer. Door de overwinning van PEC, de eerste uitzege sinds 24 april 2021 (toen ook in Heerenveen), staat Fortuna Sittard nog maar één punt boven de hekkensluiter. Voor Heerenveen is er werk aan de winkel: voor het vierde duel op rij slaagde er niemand in om te scoren. Mogelijk kan Sydney van Hooijdonk binnenkort voor een ommekeer zorgen. ,,Het was heel matig. De tweede helft knokten we wel, maar het leek helemaal nergens op", zei trainer Jansen bij ESPN.