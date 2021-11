PEC Zwolle loopt broodnodige zege mis door bal op de paal en gemiste strafschop

In zijn eerste thuiswedstrijd als trainer van PEC Zwolle liet Dick Schreuder zijn elftal opnieuw met drie centrale verdedigers aantreden. Opvallend was de basisplaats voor Eliano Reijnders, maar nog opvallender was dat de technisch begaafde middenvelder als rechtervleugelverdediger geposteerd stond.



Die tactische zet van Dick Schreuder leidde niet tot een eerste helft om je vingers bij af te likken. Integendeel, het balverlies was aan beide kanten niet te tellen, in tegenstelling tot het aantal kansen. Luka Adzic, vroeg ingevallen voor de geblesseerde Kenneth Paal, kreeg een minuut voor rust dé kans om PEC met een onverwachte voorsprong richting de thee te sturen, maar de Serviër kopte voor open doel op de paal nadat hij eerst op de Waalwijkse doelman Etiënne Vaessen was gestuit.