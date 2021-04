PEC Zwolle mist liefst tien spelers tegen Vitesse

PEC Zwolle won afgelopen zaterdag met 0-2 bij SC Heerenveen en staat dertiende in de eredivisie, elf punten boven nummer zestien FC Emmen. Met nog vier speelrondes te gaan hoeft de ploeg van Bert Konterman zich dus geen serieuze zorgen meer te maken over degradatie, maar PEC zal het seizoen wel moeten afronden met een flink uitgedunde selectie. ,,We missen zaterdag helaas veel spelers en hebben weinig kunnen trainen deze week. Jongere spelers uit de eigen jeugd krijgen nu de kans om zich echt te laten zien", zei Konterman vandaag op de persconferentie. ,,Rondom het duel tegen Heerenveen waren de omstandigheden ook niet ideaal, maar wisten we een prima wedstrijd op de mat te leggen. Het één sluit het ander dan ook zeker niet uit. Ik verwacht een interessante wedstrijd zaterdag, jammer genoeg wel weer zonder publiek. Er zit veel voetbal in deze ploeg, die bevestiging kreeg ik vandaag wel echt tijdens de training.”