PEC Zwolle op bezoek bij Heerenveen

Samenvatting Willem II-cap­tain na zege voor publiek: ‘Voelde als een vol stadion, prachtig’

9:28 Willem II won op eigen veld en mét publiek in het stadion met 1-0 van RKC, een concurrent in de strijd tegen degradatie. Aanvoerder Sebastian Holmén was vol vreugde na de zege voor ogen van de de fans. ,,Het voelde als een vol stadion, prachtig”, aldus de Zweed tegenover ESPN.