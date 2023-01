PEC Zwolle pakt tweede periodetitel in KKD na late goal van Jong AZ tegen koploper Heracles

De Griekse invaller Apostolos Vellios maakte in de 86ste minuut het winnende doelpunt voor PEC, dat na rust even nog tegen een 1-2 achterstand aankeek na de goal van Jeredy Hilterman in de 54ste minuut. De gelijkmaker voor PEC kwam in de 65ste minuut op naam van Davy van den Berg.



Heracles Almelo, winnaar van de eerste periodetitel, kwam in de 91ste minuut op voorsprong bij Jong AZ dankzij een treffer van invaller Rigino Cicilia. PEC leek daardoor het feestje voor de periodetitel nog even uit te moeten stellen, maar Jong AZ maakte via Wouter Goes in de 95ste minuut nog gelijk.