PEC Zwolle-verdediger Sandler direct geopereerd na sleutelbeenbreuk

De Ligt, Van de Beek en Thomas ijzersterk, NAC zakt door ondergrens

20:55 Elke speelronde in de eredivisie beoordelen de verslaggevers van AD Sportwereld alle spelers. In het weekend waarin Ajax NAC Breda een flink pak slaag gaf (8-0), PSV zwijnde bij PEC Zwolle en Feyenoord wederom punten morste, waren Matthijs de Ligt en Donny van de Beek de grote uitblinkers. Voor hun optreden in het Rat Verlegh Stadion kregen zij van ons een 8 als rapportcijfer.