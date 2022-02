PEC Zwolle vervolgt knappe reeks tegen FC Groningen na late gelijkmaker Nakayama

Uitgerekend op de dag dat de PEC-supporters weer massaal het stadion in mochten, bewaarden de spelers van de Zwolse club het mooiste voor het laatst. In blessuretijd bracht Yuta Nakayama PEC op gelijke hoogte tegen FC Groningen: 1-1.

Er klonk weer ouderwets gebulder in het stadion van PEC Zwolle toen de grensrechter zijn vlag de lucht in stak. Of luid gejuich op het moment dat linksback Mees de Wit de bal onderschepte ter hoogte van de middenlijn. En tien minuten voor rust heerste ineens de stilte, in afwachting van de vrije trap die FC Groningen mocht nemen, een bal die door Laros Duarte achter doelman Kostas Lamprou werd geschoten: 0-1.

Hoe dan ook: er zat weer publiek in het stadion, en dat was fijn. Helemaal vol was het niet, vooral aan de lange zijde waren nog wat lege blauwe stoeltjes zichtbaar. Maar toch: voor de wedstrijd waren de dampende beats van de dj niet missen, zwaaiden kinderen op het veld met vlaggen en maakten de supporters zichzelf warm op de tribune. De laatste keer dat de fans van PEC hun clubje massaal live in actie mochten zien, was Art Langeler nog trainer.

Waar SC Cambuur-PEC vorig weekend nog een spektakelstuk was, konden de supporters een week later - in de stromende regen, ook dat nog - minder genieten. In de eerste helft waren de kansen schaars en was alleen Duarte (FC Groningen) succesvol. Dat scoren deden de bezoekers na rust nog eens dunnetjes over via Michael de Leeuw, maar arbiter Jeroen Manschot had even eerder een overtreding geconstateerd. Geen 0-2 dus.

Zo bleef PEC in leven en kwamen er kansen op de gelijkmaker. Daishawn Redan, die al twee wedstrijden op rij had gescoord, was er een paar keer dichtbij.

De fans van PEC dachten gedesillusioneerd huiswaarts te keren, maar toen was daar in blessuretijd alsnog een orkaan van vreugde in het stadion. Yuta Nakayama werd voor even de held van Zwolle.

