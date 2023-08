Pechvogel Justin Bijlow moest al 61 eredivisieduels geblesseerd toekijken

61 om precies te zijn. Afgelopen seizoen miste de doelman van Feyenoord bijvoorbeeld negen wedstrijden, ook vanwege een polsbreuk. Daardoor miste hij onder meer de duels met AZ, Ajax en PSV. Ook in de seizoenen daarvoor stond Bijlow regelmatig aan de kant. Van de 16 eredivisieduels die hij sinds de zomer van 2018 had kunnen keepen, moest hij 37,4 procent van de wedstrijden toekijken.

Gemiste eredivisieduels

• 2018/19: 18

• 2019/20: 5

• 2020/21: 16

• 2021/22: 12

• 2022/23: 9

• 2023/24: 1

Zijn langste blessure dateert van 2019, toen hij in januari geblesseerd raakte aan zijn voet en daardoor maandenlang niet inzetbaar was. In totaal kwam hij destijds 207 dagen niet in actie. Ook had hij de laatste jaren problemen met zijn knie, elleboog, teen en lies. Als we sinds het debuut van Bijlow alle duels bij elkaar optellen die hij had kunnen keepen voor Feyenoord en het Nederlands elftal, miste hij volgens Transfermarkt al liefst 161 wedstrijden. Daarbij moet wel worden aangetekend dat Bijlow pas in 2021 zijn debuut voor Oranje maakte.

De achtvoudig international, die tot dusverre 121 keer het doel van Feyenoord verdedigde, raakte vrijdag op de afsluitende training richting het duel met Sparta geblesseerd. Timon Wellenreuther nam gisteren zijn plek over onder de lat. De Duitser kon niet voorkomen dat Feyenoord twee punten morste: het duel eindigde in 2-2.

Reactie Slot

,,Dit komt keihard aan bij Justin”, zei Feyenoord-trainer Slot na afloop van het duel. ,,Maar Justin heeft al vaker aangetoond dat hij enorm weerbaar is. Hij weet zich steeds weer terug te knokken. En hij komt vaak ook nog beter terug. Ik denk wel dat we een keeper moeten aantrekken’’, bekende de coach, die naast Wellenreuther de beschikking heeft over Kostas Lamprou.

,,We moeten dan goed bedenken wat we willen. Wordt het een eerste doelman die de voorkeur krijgt boven Timon, of kiezen we juist voor iemand achter Timon? En wat kost dat? We moeten goed nadenken hoe we dit gaan aanpakken.”

Programma eredivisie seizoen 2023-2024

Bekijk hier het complete eredivisieprogramma van het seizoen 2023-2024, inclusief alle uitslagen. Bekijk hier het klassement.

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier alle video's over het Nederlandse voetbal