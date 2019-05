Penalty’s in de play-offs? Dan toch nog ABBA

In dat systeem neemt eerst ploeg A een penalty, waarna ploeg B twee keer aan de beurt is, gevolgd door twee pingels van ploeg A – enzovoort.

Eerder dit jaar besloot de KNVB in navolging van de FIFA nog om de ABBA-formule al na een jaar weer af te schaffen, omdat die te verwarrend bleek voor spelers en fans. Penalty’s gaan dus weer ‘ouderwets’ om en om genomen worden. Maar die wijziging in het reglement gaat pas komend seizoen in.

Ook in de play-offs om promotie/degratie wordt woensdag de ABBA-volgorde dus nog gebruikt, als bij FC Den Bosch-Go Ahead Eagles, Sparta-TOP Oss, Excelsior-RKC of De Graafschap-Cambuur na 120 minuten nog geen beslissing is gevallen. TOP en De Graafschap deden eerder dit seizoen al ervaring op met de ABBA-penalty’s. De ploeg uit Oss versloeg in de eerste ronde van het bekertoernooi Rijnsburgse Boys vanaf de strafschopstip, terwijl de Achterhoekers in diezelfde bekerfase de pingels beter namen dan VVSB.