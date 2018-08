Pereiro voelt het vertrouwen van Van Bommel: 'Heerlijk om zo te spelen'

Toch was er in sommige wedstrijden ook genoeg aan te merken op de Uruguayaan, die geen constante prestatiecurve liet zien. In de topduels stond hij er vrijwel altijd, maar in andere wedstrijden zakte hij soms weg en was hij onvoldoende bij het spel betrokken.

In het eerste eredivisieduel van dit seizoen hoopt Pereiro de toon te hebben gezet. Onder zijn aanvoering werd in de eerste helft een begin gemaakt met het afrekenen met FC Utrecht, waarna in de tweede helft met name Steven Bergwijn het commando overnam. Pereiro scoorde via een prachtige vrije trap en wist de 1-0 aan te tekenen, zoals Luc Nilis het in zijn beste dagen deed. ,,Ik voel me heel goed momenteel", zei de aanvaller, die ook een aantal fraaie acties in huis had. ,,Het vertrouwen van de trainer geeft me de rust die ik nodig heb. Ik heb het gevoel dat ik me volledig op mijn huidige positie kan concentreren en de trainer geeft me het gevoel dat ik belangrijk voor de ploeg ben. Dat doet me heel goed."