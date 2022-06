Personeel De Kuip zet espressoapparaat neer voor Van Gaal na opmerking over ‘oude troep’

Na de interland tegen Polen (2-2) afgelopen weekend was Van Gaal uitermate kritisch over de faciliteiten in De Kuip. ,,Hier ligt het beste veld van Nederland. Maar de technische staf moet hier in de gym zitten. Op een tafel staat dan een pot koffie. En in de rust is het zo krap dat ik met mijn rug naar tien of twaalf spelers sta. Dat kan natuurlijk niet.” De bondscoach stelde daarom liever in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam te spelen.