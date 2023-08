Peter Bosz oogt ontspannen richting cruciaal duel PSV met Rangers: ‘We spelen thuis, dat is een groot verschil’

Morgen is het zo ver: dan speelt PSV het cruciale duel met Rangers FC en wordt in Eindhoven duidelijk of de club na vijf jaar weer in de groepsfase van de Champions League uit mag komen. Dinsdagmiddag schoven hoofdtrainer Peter Bosz en verdediger Olivier Boscagli aan voor de persconferentie.

Peter Bosz oogde ontspannen, maar liet tijdens de persconferentie niet te veel in zijn kaarten kijken. Wel liet hij kort ontvallen wat hij verwacht van de wedstrijd van morgen. Dat wordt volgens Bosz geen exacte kopie van het eerste duel in Schotland (2-2). ,,We spelen in eigen huis, dat is een groot verschil. Aan de andere kant den ik dat we net als in Glasgow de bal het meest zullen hebben. Dan hangt het er vanaf wat we daar mee doen.”

Olivier Boscagli schoof ook aan bij de persconferentie. Normaliter begint de speler die bij de persconferentie is, ook in de basis. De verdediger houdt zelf een slag om de arm ,,Ik heb een paar dagen getraind, maar vandaag is de belangrijkste training. Als het niet 100% zeker is dat ik mee kan doen, dan doe ik niet mee.” Ook Bosz hakte nog geen knoop door wat betreft de Monegask. ,,Laten we eerst de training van vanmiddag afwachten.”

De trainer van PSV kan mogelijk ook weer beschikken over Patrick van Aanholt. De linksback viel geblesseerd uit in het duel met Vitesse en ontbrak daardoor in Schotland. ,,Hij traint zo mee, daarna moeten we even kijken”, zei trainer Peter Bosz over zijn linksback. ,,Maar vertel het niet aan Rangers, hè.”

Volledig scherm Peter Bosz © REUTERS