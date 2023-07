Peter Bosz wil er iets bijzonders van maken bij PSV: ‘Alleen winnen is voor mij niet voldoende’

De 59-jarige Bosz heeft in Eindhoven getekend met het doel om prijzen te pakken, al gaat het hem niet alleen om het resultaat. ,,Alleen winnen is voor mij niet voldoende, ik hecht ook heel veel waarde aan de manier waarop dat gebeurt. Maar ik zit nu bij een topclub, dus laten we maar eens kijken of we dat kunnen combineren. Ik weet zeker dat ik hier goed ga passen.”

Bosz vertrok in 2017 bij Ajax om even later bij Borussia Dortmund aan de slag te gaan. Vervolgens werkte hij in het buitenland ook nog voor Bayer Leverkusen en Olympique Lyon. Dat hij nu weer aan de slag gaat in Nederland, ziet hij om meerdere redenen als een voordeel.

,,Thuis met mijn vrouw had ik het er al over dat ik graag weer in Nederland zou willen werken, ook omdat we dan dichter bij de kinderen en kleinkinderen zijn, die steeds groter worden. Dat ik nu bij een topclub in Nederland kom, daar ben ik heel erg blij mee. Ik wil hier winnen en succesvol zijn, want dat is voor zowel mij als PSV al even geleden.”

Dat hij het verwijt kreeg de afgelopen periode tijdens zijn optredens op tv openlijk te solliciteren bij Ajax heeft Bosz gestoord. ,,Ik heb helemaal niet gesolliciteerd daar. Wat een onzinverhalen zijn dat, maar dat gebeurt wel vaker.” Of er wel contact is geweest met zijn oude club laat hij in het midden. ,,Ik vind het niet netjes en ook niet relevant om me daar over uit te laten.”

Xavi Simons

Met welke selectie hij bij de start van het nieuwe seizoen gaat werken, is nog niet helemaal helder. ,,We kijken hoe en waar we het elftal kunnen versterken. Maar we willen met een kleine selectie gaan werken, waarin iedereen voldoende perspectief ziet. In de voorbereiding groei je dan naar een vast elftal toe en daar zitten altijd wel een paar verrassingen tussen.”

Of sterspeler Xavi Simons er over een paar weken nog bij is, kan de nieuwe trainer alleen maar hopen. De twee hebben al wel met elkaar gesproken. ,,Dat was een prima gesprek. Ik weet dat hij het goed naar zijn zin heeft, maar hij moet voor zichzelf spreken.”

Als mogelijke versterking heeft PSV Oranje-international Noa Lang op de radar. ,,Ik zie graag goede spelers komen. En Noa Lang is een goede speler.” Directeur voetbalzaken Earnest Stewart voegt toe: ,,We zijn met een aantal spelers in gesprek. Noa is een goede speler en we gaan kijken of we daar handen en voeten aan kunnen geven.”

De aanvoerdersband bij PSV zal niet van arm veranderen. Die blijft bij Luuk de Jong. ,,Ik heb er zeker over nagedacht, maar hij is mijn aanvoerder.”

Volledig scherm Peter Bosz. © Getty Images