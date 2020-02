Peter Hyballa nieuwe trainer van NAC

De duur van het contract van Hyballa, dit nog lopende seizoen plus volgend seizoen, betekent automatisch dat op korte termijn geen toekomst is voor de 32-jarige Willem Weijs. De huidig interim-trainer, vorig jaar nog jeugdtrainer van NAC onder 19, is momenteel bezig zijn hoogste trainersdiploma te halen en kan als hij zijn cursus in dit voorjaar afrondt zelfstandig als gediplomeerd coach aan de slag. Dat zal dus niet in Breda zijn waar de beleidsmakers voor de twaalf jaar oudere Hyballa kiezen.

NEC

De zoon van een Duitse vader en een Nederlandse moeder was jeugdtrainer bij negen verschillende Duitse clubs op alle soorten niveaus. Op zijn 35ste beleefde Hyballa zijn vuurdoop als hoofdtrainer. De afgelopen acht jaar was hij werkzaam in vier verschillende landen waaronder een seizoen in Nederland bij NEC dat destijds in de eredivisie uitkwam. In Breda krijgt Hyballa, een man met een enorme persoonlijkheid, de opdracht om NAC terug naar de eredivisie te brengen. Lukt het dit jaar niet via de nacompetitie, dan in 2021 met een elftal dat hij komende zomer vanaf de eerste dag van de voorbereiding volledig naar zijn hand kan zetten.



Met vier wedstrijden in vijftien dagen tegen TOP Oss (thuis), AZ (uit, kwartfinale beker), Jong Ajax (uit) en Almere City (thuis) kan Hyballa gelijk aan de bak met een NAC dat nagenoeg uitgeschakeld is voor de plaatsen om rechtstreekse promotie. NAC staat momenteel zesde met 39 punten. Koploper Cambuur heeft 51 punten en Volendam, de nummer twee, heeft er 49.