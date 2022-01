Peter Remie, nu kroegbaas: ‘Als ik aan NAC denk, denk ik aan de tijd dat het daar altijd feest was’

Toptalent ‘Gigi’ vocht voor haar leven, maar mag nu ic verlaten: ‘Ze heeft zo’n enorme klap gekregen’

Na een zwaar auto-ongeluk op nieuwjaarsdag raakte Gianduja Vandeuren (18) in coma. De talentvolle zaalvoetbalster, die vorig jaar bij eredivisieclub ZVV Den Haag speelde en daar grote indruk maakte, onderging medische ingrepen en is inmiddels van de intensive care af. Vandeuren maakt zich op voor een lange revalidatie in de hoop ooit nog terug te keren in het zaalvoetbal. ,,Gigi is een knokker die nooit opgeeft.”

22 januari