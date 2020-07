‘Petro’ al jarenlang dik met Dick: ‘Niet bevriend met de trainer, maar met de mens Dick Advocaat’

Door Wilber Hack



Als assistent van Martin Jol stond hij altijd tussen de spelers van HSV. Bij Anzji sprak hij de taal van het Russische management en beschermde hij hoofdcoach Guus Hiddink. En Dick Advocaat? Die redde zichzelf altijd wel. Met hem is Zeljko Petrovic nog altijd close. ,,We bellen elkaar wekelijks. Als ik ergens als trainer aan de slag ben, komt hij met zijn vrouw kijken. Ik ben niet bevriend met de trainer, maar met de mens Dick Advocaat.’’



Die kiem voor de vriendschap werd al in 1996 gelegd. Frank Arnesen was destijds technisch directeur bij PSV, Advocaat fungeerde er als trainer. Petrovic was al dertig, maar kreeg als speler toch zijn gedroomde transfer, van het kleine RKC naar de topclub in Eindhoven. ,,Ik weet hoe moeilijk zo’n beslissing te verkopen is. Daarom waardeerde ik het enorm dat ze me die kans gaven’’, zegt hij over dezelfde mensen die hem nu naar Feyenoord halen. Daar tekent hij na het weekeinde een eenjarig contract als assistent-trainer.