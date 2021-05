Petrovic stoort zich aan gunfactor voor concurrent: ‘Emmen is geen kleine schattige club’

Door Max van der Put



Een prestatiebonus aanbieden aan VVV? Willem II-coach Zeljko Petrovic schudt zijn hoofd. ,,Als club moet je dat niet doen, vind ik. Natuurlijk wil ik graag dat Venlo z’n best doet tegen onze concurrent FC Emmen. Maar ik hoop dat ook die jongens van VVV niet het veld opstappen met het idee om het maar te laten lopen”, zegt hij.

Bovendien: Willem II heeft zijn lot vooral in eigen hand. Winnen tegen Fortuna en het vege lijf is toch nog gered in de eredivisie. ,,Wij hebben het zelf moeten doen tot nu toe. Voor wat betreft scheidsrechters en VAR’s en uitslagen bij andere duels hebben we vooral pech gehad. Dus moeten we het ook zelf maar afmaken, dan hoef je verder nergens naar te kijken.”

Petrovic, die eind januari instapte bij Willem II toen de club pas tien punten had, is opgelucht dat na de 1-4-uitzege op ADO donderdag directe degradatie afgewend is. ,,Anders was die wedstrijd tegen Fortuna helemaal een zenuwentoestand geworden. Nu hebben we als dat mis zou gaan nog een escape via de play-offs eventueel. Maar daar wil ik nog niet aan denken.”

Hij vindt het gedweep met FC Emmen in den lande wat overdreven. ,,Ze hebben zich goed teruggeknokt, hoor. Maar die club heeft in de winterstop wel een paar miljoen in de selectie gepompt. Emmen is niet dat kleine schattige clubje dat overpresteert. Maar dat imago hebben ze wel. Ze hebben een enorme gunfactor. Als ik een aantal beslissingen ook zag de afgelopen maanden.... Wel of geen rood, wel of geen penalty... Kijk het zelf maar eens terug. Maar goed, nogmaals: als wij zelf winnen, dan is het klaar. Dan is de taak volbracht.”

Zeljko Petrovic zag zijn ploeg de belangrijke uitwedstrijd tegen ADO Den Haag overtuigend winnen.

Petrovic