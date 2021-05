Petrovic vandaag voor ingreep naar ziekenhuis: ‘De pijn zuigt me helemaal leeg’

Captain Sari van Veenendaal niet met backpack, maar met Oranje op weg naar Australië

30 april Het klinkt nog ver weg. Maar de kwalificatie voor het WK in 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland begint voor de voetbalvrouwen van Oranje al in september. Tegenstanders zijn IJsland, Tsjechië, Belarus en Cyprus.