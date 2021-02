Petrovic ziet stress bij Willem II: ‘Punten zaten in de tas, we verpesten het zelf’

Net voor rust pakte ADO-speler Tomislav Gomelt een rode kaart, net ná rust kwam Willem II op voorsprong. Een ideale situatie, die als zo vaak dit seizoen niet werd verzilverd. Petrovic: ,,We hebben drie punten in de tas en dan verpesten we het zelf. We speelden stabiel. Geen goed voetbal, maar dat heeft ook te maken met de stress rondom deze wedstrijd. Dan hebben we op een gegeven moment drie punten in de tas en dan verpesten we het zelf.”