Phillip Cocu en Vitesse boeken tegen hekkensluiter FC Emmen zwaarbevochten eerste thuiszege

Mark Diemers leek FC Emmen in achtste minuut op voorsprong te schieten. Maar de videoscheidsrechter zag dat de middenvelder een paar centimeter buitenspel stond voordat hij scoorde. Rui Mendes was ook dichtbij de openingstreffer van de bezoekers. Hij raakte de paal.



Gabriel Vidovic scoorde in de 26ste minuut wel voor Vitesse: 1-0. Kacper Kozlowski schoot even later op de paal namens de thuisploeg. Vitesse kwam in blessuretijd van de eerste helft alsnog op 2-0. Maximilian Wittek benutte een vrije trap. FC Emmen kwam in de tweede helft niet meer verder dan een treffer van Diemers in de 68ste minuut.