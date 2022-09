Phillip Cocu keert bij Vitesse terug als trainer in de eredivisie: ‘Juiste club op het juiste moment’

Phillip Cocu is terug bij Vitesse én terug als trainer in de eredivisie. De voormalig coach van PSV gaat als hoofdcoach aan de slag in Arnhem. De 101-voudig international volgt in Arnhem Thomas Letsch op, die is vertrokken naar VfL Bochum. De coach staat dinsdag al op het trainingsveld bij de eredivisionist.

Cocu (51) tekent tot juli 2024 bij Vitesse. Met de ex-international trekt de Arnhemse club een trainer aan met status. Cocu vierde successen als voetballer en coach. Zijn voetbalcarrière voerde langs AZ, Vitesse, PSV en Barcelona. De geboren Eindhovenaar groeide uit tot international en maakte zo onder meer het WK van 1998 mee, waar Oranje tot de halve finales reikte. Hij was actief op de EK’s van 2000 en 2004, met ook telkens een halve finale, en het WK van 2006.

Cocu kijkt enorm uit naar zijn nieuwe klus, zo laat hij op de website van Vitesse weten. ,,Vitesse is een warme club met sportieve ambities, waar ik als speler prachtige herinneringen heb liggen. Om hier nu als trainer terug te keren, vervult mij uiteraard met trots. Het is voor mij de juiste club op het juiste moment. Natuurlijk komt de club uit een uitdagende situatie en een lastige competitiestart, maar ik geloof in de kwaliteit van de spelers en kijk ernaar uit om met het team en de staf aan de slag te gaan.”

Ook de clubleiding van Vitesse is verheugd met de aanstelling van Cocu, zo vertelt technisch directeur Benjamin Schmedes: ,,We zijn zeer verheugd en ook trots dat we Phillip Cocu kunnen presenteren als onze nieuwe hoofdtrainer. De prettige gesprekken met Phillip hebben bevestigd dat hij uitstekend in het beoogde profiel past. Hij kent de club en de competitie goed, beschikt over veel nationale en internationale ervaring, straalt rust uit en was ook nog direct beschikbaar. In de komende dagen gaan we nog bezig met de aanstelling van een nieuwe assistent-coach, die Cocu samen met Marink Reedijk zal bijstaan.”

Cocu begon zijn voetballoopbaan bij DCS in Zevenaar en hij speelde in de jeugd nog bij De Graafschap. Hij werd uiteindelijk viermaal landskampioen met PSV. Hij won met Barcelona de Europese Supercup en werd met de club kampioen in Spanje. Na zijn rijke voetbalcarrière werd Cocu al snel trainer. Zo fungeerde hij van 2008 tot 2012 als assistent van bondscoach Bert van Marwijk bij Oranje. Nederland haalde de finale op het WK in Zuid-Afrika. In de eindstrijd was Spanje te sterk (1-0).

Als zelfstandig trainer ging Cocu aan de slag bij PSV. Hij werd in Eindhoven driemaal landskampioen.

Ontslagen

De daaropvolgende avonturen in het buitenland verliepen niet succesvol. Bij Fenerbahçe werd Cocu in 2018 al na een paar maanden ontslagen. Ook bij Derby County maakte hij de tijd niet vol. Daar volgde in zijn tweede seizoen, in 2020, ontslag.

Cocu was sindsdien clubloos. Met Vitesse voerde hij de voorbije dagen constructieve gesprekken. De club haalt met hem een oud-speler terug als trainer. De geboren Eindhovenaar was in Arnhem actief van 1990 tot 1995. Hij kwam tot 137 duels (25 goals).

Zware taak

Cocu wacht een zware taak bij Vitesse. De Arnhemse club staat na een mislukte seizoensstart op plek 14 in de eredivisie. De opvolger van Letsch, die bij VfL Bochum is neergestreken, moet zorgen dat de Gelderse formatie de weg omhoog weer inslaat. De Arnhemse club staat tot aan het WK in Qatar voor een cruciale reeks, met onder meer Fortuna Sittard, FC Emmen, Cambuur, Sparta en Go Ahead Eagles.

Cocu start zijn missie zaterdag in Enschede tegen FC Twente.