Phillip Cocu over ruzie met Nordin Boukhari tijdens duel met Sparta: ‘Ik laat me niet alles zeggen’

Boukhari noemde het ‘onsportief’ dat de bal door Vitesse niet werd teruggespeeld naar de thuisploeg. Daarop kreeg hij het met Cocu aan de stok. ,,Je moet je gewoon met je eigen ploeg bemoeien", zei de oud-PSV’er. Hierop reageerde Boukhari, maar wat hij zei was niet te verstaan op de televisiebeelden. Cocu hoorde het duidelijk wel en reageerde als door een adder gebeten. ,,Wat zei je? Hè? Nou moet je even uitkijken. Hou je grote bek, joh. Sodemieter op. Bemoei je met je eigen ploeg.”

Na de wedstrijd ging Cocu bij ESPN in op het incident. ,,Je kan boos zijn dat wij de bal niet terugspeelden en daar hebben ze misschien nog een punt ook. Maar aan de andere kant: er was nog één minuut te spelen. Het stond 3-1, de wedstrijd was wel gespeeld.”