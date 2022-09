Phillip Cocu schreeuwt keel schor bij Vitesse: ‘In korte tijd speelwijze in team pompen’

Cocu (51) is deze week als opvolger van Thomas Letsch begonnen bij Vitesse. Hij heeft meteen ‘accenten’ gezet bij de Arnhemse eredivisionist. Op weg naar Twente had de coach vier trainingen. Daarbij waren er videosessies. De tijd naar zijn eerste duel was beperkt.

,,Ik heb de nadruk gelegd op enkele principes, die ik belangrijk vind”, stelt Cocu. ,,Er is bijvoorbeeld veel aandacht gegeven aan de kwaliteit van de passing. Veel zit in details. Een simpele pass kan bepalen of je vooruit kunt voetballen of juist weer terug moet spelen. Het lastige van deze week is wel dat de internationals pas later aansloten. We hebben nu een strijdplan gemaakt. Ik kan zaterdag na de wedstrijd pas zeggen of er genoeg voorbereidingstijd is geweest.”