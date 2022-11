Phillip Cocu wil bij Vitesse eenheid en strijdlust zien tegen Ajax: ‘Moeten nu echt beter voor de dag komen’

Schreuder vindt Europa Lea­gue-lo­ting voor Ajax 'geen makkie', Luuk de Jong verheugt zich op weerzien

Ajax en PSV kennen de tegenstanders in de tussenronde van de Europa League. Ajax is gekoppeld aan Union Berlin en PSV neemt het op tegen Sevilla. De eerste wedstrijd van de tussenronde vindt plaats op 16 februari en een week later wordt de return gespeeld. Op 24 februari is de loting voor de achtste finales, waar Feyenoord sowieso de koker in gaat, en wellicht ook Ajax en PSV.

