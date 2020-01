Pierie is fitter, sterker en beter, maar speelt wel in het B-team

Door Freek Jansen



Vorige week speelde een B-ploeg van Ajax in Qatar een oefenwedstrijd tegen KAS Eupen (2-0). Voor deze wedstrijd koos Erik ten Hag voor slechts drie veldspelers op de bank. Jeugdspeler Kenneth Taylor, het Braziliaanse talent Danilo én Kik Pierie. De Friese verdediger, geboren in Boston, mocht in de tweede helft nog wel even opdraven als invaller.



Op hetzelfde moment vertelde Edwin van der Sar ergens hoog in het Al Janoub Stadion dat Ajax voor deze winter klaar is op de transfermarkt. Het is nog afwachten hoe lang Daley Blind niet in actie kan komen door zijn hartproblemen, maar op zijn positie waren andere spelers voor handen. ,,Lisandro Martínez kan daar prima uit de voeten, Perr Schuurs kan links centraal achterin spelen, mogelijk Edson Álvarez of Joël Veltman.’’ En Kik Pierie? ,,Ja, maar het is volgens mij geen geheim dat hij wat aanpassingstijd nodig heeft bij ons’’, zei Van der Sar.