Pierie tekent voor vijf seizoenen bij Ajax

Pierie, die in de Verenigde Staten werd geboren, is Nederlands jeugdinternational. Hij speelde 67 officiële duels voor de Friezen, voor wie hij in mei 2017 in het duel met FC Utrecht debuteerde.



Daarvoor doorliep Pierie de hele jeugdopleiding van Heerenveen. ,,Heerenveen is een belangrijk deel van mijn leven’', keek hij terug. ,,Ik wil iedereen bedanken voor de warmte en het vertrouwen dat ik hier altijd heb gevoeld.’’



Desondanks komt de transfer voor hem op het juiste moment. ,,Alles komt nu samen. Ik ben bijna klaar met mijn vwo, ga het huis uit, kom op mezelf te staan en krijg meer concurrentie. Ik ben eraan toe, wat niet wil zeggen dat ik ben uitgekeken op Heerenveen. Maar soms heb je nieuwe prikkels nodig. Bij Ajax wil ik zo snel mogelijk een plekje in het eerste elftal veroveren. Maar dat gaat natuurlijk niet een-twee-drie.’’



Pierie komt bij Ajax twee spelers tegen die ook de overstap maakten vanuit Heerenveen: Daley Sinkgraven en Klaas-Jan Huntelaar. Miralem Sulejmani, Hans Vonk, Ole Tobiasen en Tom Sier verruilden eerder ook Friesland voor Amsterdam.